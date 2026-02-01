Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии

Трое человек погибли в ночь на 1 февраля при пожаре в гостевом доме в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«К моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 квадратных метра», — говорится в сообщении.

В результате пожара погибли трое мужчин, их тела обнаружили спасатели во время разбора завалов. Один молодой человек 2005 года рождения ранен.

Причины возгорания устанавливаются.

Региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и иного федерального законодательства, говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.