Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии

Трое человек погибли в ночь на 1 февраля при пожаре в гостевом доме в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«К моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 квадратных метра», — говорится в сообщении.

В результате пожара погибли трое мужчин, их тела обнаружили спасатели во время разбора завалов. Один молодой человек 2005 года рождения ранен.

Причины возгорания устанавливаются.

Последствия пожара в конюшне под Краснодаром

Региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и иного федерального законодательства, говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Читайте РБК в Telegram.

