В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в телеграм-канале.
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, возможны корректировки в расписании части рейсов.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников над территорией России.
Больше всего дронов — 36 — сбили над Краснодарским краем. Над Ростовской областью уничтожили 27 беспилотников, над Азовским морем — 21. Восемь дронов сбили над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.
