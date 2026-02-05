 Перейти к основному контенту
0

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Илья Лазарев / ТАСС
Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в телеграм-канале.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Военные уничтожили 95 дронов над Россией за ночь
Политика

По данным ведомства, возможны корректировки в расписании части рейсов.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего дронов — 36 — сбили над Краснодарским краем. Над Ростовской областью уничтожили 27 беспилотников, над Азовским морем — 21. Восемь дронов сбили над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

Елена Наумова
Нижний Новгород аэропорты
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36
Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине Политика, 10:25