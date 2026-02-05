Военные уничтожили 95 дронов над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — 36 — сбили над Краснодарским краем. Над Ростовской областью уничтожили 27 беспилотников, над Азовским морем — 21. Восемь дронов сбили над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

В ночь на 5 февраля ПВО отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области. В Батайске пострадал водитель грузового автомобиля, его госпитализировали. По предварительным данным, угрозы его жизни нет.

Также в Батайске были повреждены пять транспортных средств, стоявших на парковках. В Новошахтинске повреждения получил частный дом.