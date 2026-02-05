После обрушения крыши в сельской школе Новосибирской области завели дело

СК Новосибирской области возбудил дело после обрушения кровли школы в Репьево

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело после обрушения части кровли школы в селе Репьево. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения», — уточнили в ведомстве.

Установлением обстоятельств инцидента занимается следственная группа, выехавшая на место происшествия. В школе изъяли всю необходимую документацию.

Сообщение об обрушении кровли в школе в селе Репьево поступило в МЧС в 9:20 по местному времени (5:20 мск) 5 февраля. Пострадавших в результате инцидента не было. По предварительной информации, площадь обрушения составила около 100 кв. м. Как сообщили в МЧС, стены и перекрытия здания повреждены не были.

Занятия в учебном заведении на 5 февраля отменили. Всего в школе обучаются 130 детей.