В Таджикистане стала доступна спутниковая связь Starlink
Спутниковая связь Starlink стала доступна в Таджикистане. Об этом заявила компания в своем официальном аккаунте в Х.
«Высокоскоростной интернет Starlink (...) теперь доступен в Таджикистане!» — следует из публикации. С 13 августа прошлого года Starlink официально начал работать в Казахстане.
Работу спутниковой связи временно ограничили на Украине. Известно, что компания ввела ограничение скорости (около 75–90 км/ч), чтобы предотвратить работу своих терминалов на быстро движущихся беспилотниках. Киев готовит белый список терминалов, чтобы на территории страны работали только одобренные устройства.
