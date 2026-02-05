 Перейти к основному контенту
В Таджикистане стала доступна спутниковая связь Starlink

Спутниковая связь Starlink стала доступна в Таджикистане
Фото: Elijah Nouvelage / Getty Images
Фото: Elijah Nouvelage / Getty Images

Спутниковая связь Starlink стала доступна в Таджикистане. Об этом заявила компания в своем официальном аккаунте в Х.

«Высокоскоростной интернет Starlink (...) теперь доступен в Таджикистане!» — следует из публикации. С 13 августа прошлого года Starlink официально начал работать в Казахстане.

Эксперты рассказали, как Starlink смог увидеть и отключить россиян
Технологии и медиа
Фото:Gene Blevins / Zuma / ТАСС

Работу спутниковой связи временно ограничили на Украине. Известно, что компания ввела ограничение скорости (около 75–90 км/ч), чтобы предотвратить работу своих терминалов на быстро движущихся беспилотниках. Киев готовит белый список терминалов, чтобы на территории страны работали только одобренные устройства.

