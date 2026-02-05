 Перейти к основному контенту
Вакцинация: когда и от чего прививаться⁠,
0

Гинцбург объявил об окончании испытаний вакцины против ротавируса

Гинцбург: испытания вакцины против ротавируса «Гам-VLP-рота» закончены
Сюжет
Вакцинация: когда и от чего прививаться
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Клинические испытания российской вакцины против ротавирусной инфекции «Гам-VLP-рота» завершены, препарат проходит регистрацию в Минздраве, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина от ротавируса, разрабатываемая Институтом Гамалеи, сейчас проходит процедуру регистрации. На данный момент все клинические испытания успешно завершены», — сказал он.

Гинцбург добавил, что отечественная вакцина основана на вирусоподобных частицах. «И никаких осложнений у нас в принципе быть не может», — отметил ученый.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и к Александру Гинцбургу.

Ротавирус — острая кишечная инфекция, которая передается при контакте с зараженными поверхностями, через воду и пищу, а также от больного человека. Основные симптомы — диарея, рвота, повышение температуры. Осложняется риском обезвоживания. Профилактика ротавирусной инфекции включает соблюдение санитарно-гигиенических мер и вакцинацию, которая позволяет снизить риск тяжелого течения заболевания.

Накануне о разработке и подготовке к выпуску новой российской вакцины от ротавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Разработка вакцины началась в апреле 2022 года, ей занимались сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии. До последнего времени в практике лечения ротавируса использовались зарубежные вакцины: «РотаТек» (США) и «Ротарикс» (Бельгия). О планах разработки отечественной вакцины в России заявляли еще в 2019 году.

