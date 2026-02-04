В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей

В Адыгее во время атаки БПЛА повреждены 172 транспортных средства

В Новой Адыгее во время атаки БПЛА получили повреждения 172 транспортных средства, 27 сгорели, сообщил в своем телеграм-канале глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

«Регион взял на себя обязательства по выплате компенсаций», — добавил Савв. По его словам, привлечены независимые эксперты-оценщики, которые по заданию следственного комитета проводят осмотр каждого автомобиля и определяют размер ущерба.

«По итогам вчерашнего дня эксперты уже осмотрели 68 автомобилей», — добавил глава района.

Кроме того, в регионе восстанавливается жилье, поврежденное во время атаки.

Вечером 20 января в результате атаки беспилотника в ауле Новая Адыгея загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. В результате происшествия пострадали 13 человек.

В результате атаки повреждения получили 30 домов.