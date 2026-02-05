В Нью-Йорке 13 человек скончались от переохлаждения из-за морозов
По меньшей мере 17 жителей Нью-Йорка скончались на фоне сильных морозов, сообщил мэр города Зохран Мамдани во время пресс-конференции.
По предварительным данным, 13 человек умерли в результате переохлаждения, трое — от передозировки наркотиками. Причина смерти еще одного человека уточняется. «Мы ожидаем окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы и сообщим жителям Нью-Йорка, когда узнаем больше», — сказал Мамдани.
Мэр Нью-Йорка отметил, что погибшие жили не в лагерях для бездомных. По информации Мамдани, в приютах сейчас находятся более 1,1 тыс. человек.
В конце января США накрыл мощный зимний шторм. В ряде районов выпало от 30 до 50 см снега, а температура воздуха опускалась до минус 31 градуса.
Власти более чем десяти штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Мамдани заявил, что опасность сохраняется. В субботу, 7 февраля, в Нью-Йорке ожидаются морозы до минус 20 градусов.
