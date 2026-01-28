Количество жертв снежного шторма в США возросло до 51

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Количество погибших из-за последствий снежного шторма в США возросло до 51 человека, сообщает NBC News.

По данным телеканала, жертвы есть в Луизиане, Теннесси и Кентукки, а на улицах Нью-Йорка были обнаружены тела десяти человек. Мэр города Зохран Мамдани отметил, что причины их смерти пока не установлены. Ранее стало известно, что погибшие также есть в Массачусетсе, Огайо, Арканзасе, Техасе и Канзасе.

Национальная метеорологическая служба сообщила в соцсети X, что низкая температура сохранится на Среднем Западе и Северо-востоке США до четверга.

Снегопады начались еще в пятницу, 23 января. Стихия накрыла территорию протяженностью около 2,1 тыс. км — от Арканзаса до Новой Англии.

