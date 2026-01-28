 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Количество жертв снежного шторма в США возросло до 51

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Количество погибших из-за последствий снежного шторма в США возросло до 51 человека, сообщает NBC News.

По данным телеканала, жертвы есть в Луизиане, Теннесси и Кентукки, а на улицах Нью-Йорка были обнаружены тела десяти человек. Мэр города Зохран Мамдани отметил, что причины их смерти пока не установлены. Ранее стало известно, что погибшие также есть в Массачусетсе, Огайо, Арканзасе, Техасе и Канзасе.

Национальная метеорологическая служба сообщила в соцсети X, что низкая температура сохранится на Среднем Западе и Северо-востоке США до четверга.

В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма
Общество
Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Снегопады начались еще в пятницу, 23 января. Стихия накрыла территорию протяженностью около 2,1 тыс. км — от Арканзаса до Новой Англии.

Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Megan Smith / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Megan Smith / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Megan Smith / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Александра Озерова
снежная буря США стихия погибшие снегопад
Материалы по теме
В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма
Общество
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Общество
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое Общество, 11:01
Вторая ракетка мира Свентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке Спорт, 10:57
Российский форвард стал участником обмена в НХЛ Спорт, 10:56
В подмосковной Истре загорелось производственное здание Общество, 10:50
Джокович вышел в полуфинал Australian Open после травмы соперника Спорт, 10:48
От ИИ в найме до карьеры после 50 лет. Чего ждать от HR в 2026 году Образование, 10:45
Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым идиотом» Политика, 10:43
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Демин повторил рекорд среди новичков в НБА Спорт, 10:41
У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов Политика, 10:38
В Севастополе фрагментами сбитых БПЛА повреждены несколько домов Политика, 10:34
ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 10:31
Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 20 месяцам тюрьмы Политика, 10:30
Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:30
Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью Политика, 10:29