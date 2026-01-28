Количество жертв снежного шторма в США возросло до 51
Количество погибших из-за последствий снежного шторма в США возросло до 51 человека, сообщает NBC News.
По данным телеканала, жертвы есть в Луизиане, Теннесси и Кентукки, а на улицах Нью-Йорка были обнаружены тела десяти человек. Мэр города Зохран Мамдани отметил, что причины их смерти пока не установлены. Ранее стало известно, что погибшие также есть в Массачусетсе, Огайо, Арканзасе, Техасе и Канзасе.
Национальная метеорологическая служба сообщила в соцсети X, что низкая температура сохранится на Среднем Западе и Северо-востоке США до четверга.
Снегопады начались еще в пятницу, 23 января. Стихия накрыла территорию протяженностью около 2,1 тыс. км — от Арканзаса до Новой Англии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России