Автомобиль взорвался в Израиле, погиб мужчина

Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в израильском городе Кирьят-Ям. Еще два человека пострадали, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя медицинского центра «Рамбам».

ЧП произошло вечером 4 февраля. По данным газеты, прибывшие на место медики увидели автомобиль, из которого шел дым. Рядом с машиной лежали три раненых человека. Один из них — 40-летний мужчина — умер по дороге в больницу.

Также во время взрыва ранения получили 30-летний мужчина и 13-летний подросток. Пострадавших госпитализировали с множественными травмами. Они находятся в тяжелом состоянии.

Kan News со ссылкой на местную полицию сообщает, что причиной трагедии мог стать преждевременный взрыв бомбы, которая была заложена рядом с автомобилем.

В феврале 2025 года в пригороде Тель-Авива Бат-Яме на стоянках взорвались три пустых автобуса. Никто не пострадал. Еще в двух других автобусах в агломерации Гуш-Дан нашли несработавшие взрывные устройства.