Заблудившегося в каменоломнях под Москвой мужчину нашли живым
Молодой человек, который днем 4 февраля пропал в Девятовских каменоломнях в Подмосковье, найден живым, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 21-летний мужчина восемь часов не мог найти выход из каменоломен. В ходе поисковых работ молодого человека нашли и передали отцу. Тот подтвердил, что раньше вместе с сыном часто спускался в пещеры, но в этот раз он не составил ему компанию.
Ранее телеграм-канал Shot писал, что молодой человек спустился на экскурсию под землю около 8:00 мск, к середине дня должен был вернуться, но, как сообщили родственники, к вечеру его телефон все еще был недоступен. На поиски пропавшего направились сотрудники МЧС.
Девятовские каменоломни — комплекс заброшенных подземных выработок известняка в Подольском районе Подмосковья, эксплуатировался до конца XIX века. Место популярно как у профессиональных спелеологов, так и у туристов.
