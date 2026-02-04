Заблудившегося в каменоломнях под Москвой мужчину нашли живым

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Молодой человек, который днем 4 февраля пропал в Девятовских каменоломнях в Подмосковье, найден живым, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 21-летний мужчина восемь часов не мог найти выход из каменоломен. В ходе поисковых работ молодого человека нашли и передали отцу. Тот подтвердил, что раньше вместе с сыном часто спускался в пещеры, но в этот раз он не составил ему компанию.

Ранее телеграм-канал Shot писал, что молодой человек спустился на экскурсию под землю около 8:00 мск, к середине дня должен был вернуться, но, как сообщили родственники, к вечеру его телефон все еще был недоступен. На поиски пропавшего направились сотрудники МЧС.

Девятовские каменоломни — комплекс заброшенных подземных выработок известняка в Подольском районе Подмосковья, эксплуатировался до конца XIX века. Место популярно как у профессиональных спелеологов, так и у туристов.