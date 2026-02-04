 Перейти к основному контенту
0

Кличко посетовал, что киевляне не благодарят его за хорошую погоду

Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Alina Smutko / Reuters)

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что жители столицы излишне строги к нему и в деятельности столичной администрации замечают только недостатки, сообщает издание «Страна».

«Я даже шучу: если много снега и не успеваешь убирать, виноват, конечно, мэр. <...> Понятно, когда голубое небо, хорошая погода, мэра никто не вспоминает и спасибо ему никто не говорит», — сказал он.

Кличко рассказал о переменах в его отношениях с Зеленским
Политика
Виталий Кличко

Кличко является мэром Киева с 2014 года, последний раз он был переизбран на этот пост в 2020 году с результатом более 50% голосов.

В январе Кличко пожаловался, что не может повлиять на работу председателей районных госадминистраций, даже если те плохо справляются со своей работой.

«Мэр города по «прекрасному» закону не может даже выговор вынести главе района», — написал Кличко.

По закону на Украине председателей районных госадминистраций назначает и увольняет не мэр, а президент по представлению кабмина. У Кличко, как у мэра Киева и главы Киевской городской администрации, есть политическое влияние и рычаги давления, но формально он не может уволить или заменить главу райгосадминистрации, даже если тот плохо работает, — это не его кадровая вертикаль, а вертикаль центральной власти.

