Кличко рассказал о переменах в его отношениях с Зеленским

Виталий Кличко рассказал, что его начали звать на совещания после жалоб на отсутствие коммуникаций с Зеленским. Еще год назад мэр Киева говорил, что на Украине «воняет авторитаризмом»

Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после жалоб на отсутствие прямой коммуникации с президентом Владимиром Зеленским его стали приглашать на совещания. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Кличко признался, что до этого «много раз пробовал» наладить отношения с украинским лидером.

«После моего заявления меня начали приглашать на селекторы, онлайн. Я участвую, докладываю по текущей ситуации в городе, решаем вопросы. Начали приглашать на штабы, которые проводятся под руководством Минэнерго», — сказал мэр Киева, подчеркнув, что «ситуация изменилась».

Он выразил надежду, что это «мудрое решение» не является временным. «Мы все сейчас зависим от успеха президента и его правильных шагов», — подчеркнул он.

Вместе с этим Кличко в интервью раскритиковал политиков, которые «начинают бегать» и «готовиться к каким-то выборам». По его словам «в этот момент, когда люди платят за существование государства своей жизнью, кто-то мечтает о каких-то должностях, политических перспективах». Он подчеркнул, что «перед нами стоит вопрос выживания».

Зеленский и Кличко фактически находятся в состоянии войны, писала весной прошлого года The Times. Кличко заявил изданию, что на Украине «воняет авторитаризмом», и раскритиковал офис Зеленского за то, что работа его сотрудников парализована «обысками, допросами и угрозами сфабрикованных уголовных дел». За несколько месяцев до этого Кличко записал обращение к Зеленскому с жалобой на то, что окружение президента пытается разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление.

Летом 2023-го мэру Киева объявили выговор из-за неподготовленных бомбоубежищ. После этого Кличко неоднократно критиковал украинское руководство и обвинял в стремлении построить автократию. По его словам, он неоднократно пытался встретиться с Зеленским, но у того «есть другие дела».

Кличко является мэром Киева с 2014 года, последний раз он был переизбран на этот пост в 2020 году с результатом более 50% голосов.