Водителя BMW арестовали на пять суток за отказ снять тонировку
Суд назначил пять суток ареста владельцу автомобиля марки BMW X7 за отказ снять тонировку со стекол, сообщила ТАСС пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы.
В отношении него составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Максимальное наказание — административный арест на срок до 15 суток.
«Назначено наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП в виде административного ареста сроком на пять суток владельца автомобиля BMW X7, который отказался выполнить требование полицейского об устранении нарушения правил тонировки стекол», — говорится в сообщении пресс-службы.
С 9 января в силу вступил закон, который вводит штраф в размере 500 руб. за неправильную тонировку, и распространяется на все машины. Ранее от этого требования были освобождены автомобили, временно ввезенные в страну.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное