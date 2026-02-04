Водителя BMW арестовали на пять суток за отказ снять тонировку

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Суд назначил пять суток ареста владельцу автомобиля марки BMW X7 за отказ снять тонировку со стекол, сообщила ТАСС пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы.

В отношении него составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Максимальное наказание — административный арест на срок до 15 суток.

«Назначено наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП в виде административного ареста сроком на пять суток владельца автомобиля BMW X7, который отказался выполнить требование полицейского об устранении нарушения правил тонировки стекол», — говорится в сообщении пресс-службы.

С 9 января в силу вступил закон, который вводит штраф в размере 500 руб. за неправильную тонировку, и распространяется на все машины. Ранее от этого требования были освобождены автомобили, временно ввезенные в страну.