Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE
На фоне длительных масштабных протестов в Миннеаполисе из города выведут 700 агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США, сообщил глава пограничной службы Том Хоман.
По его словам, местные правоохранительные органы активизировали сотрудничество с ICE, благодаря чему для задержания нелегальных иммигрантов требуется меньше сотрудников.
«Полное сокращение численности будет зависеть от дальнейшего сотрудничества со стороны правоохранительных органов штатов и местных органов власти, а также от снижения уровня насилия, риторики и нападений», — передает слова Хомана Politico.
Он отметил, что в городе по-прежнему остаются около 2 тыс. сотрудников.
В январе в Миннеаполисе сотрудники ICE застрелили двух жителей — 37‑летнюю гражданку США Рене Николь Гуд и 37‑летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. После этого в городе начались массовые протесты против действий миграционной службы.
