В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Краснодара (Пашковский) временно не принимает самолеты на посадку и не отправляет их в полет. Об этом сообщила Росавиация.
Последний раз ограничения в аэропорту вводились 1 февраля.
Ограничения полетов связаны с требованиями безопасности, указали в ведомстве.
Кроме того, аэропорт Краснодара принимает рейсы только в дневное время суток — с 9 до 19.
