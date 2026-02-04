В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Фото: Vvicca1 / Shutterstock

Аэропорт Краснодара (Пашковский) временно не принимает самолеты на посадку и не отправляет их в полет. Об этом сообщила Росавиация.

Последний раз ограничения в аэропорту вводились 1 февраля.

Ограничения полетов связаны с требованиями безопасности, указали в ведомстве.

Кроме того, аэропорт Краснодара принимает рейсы только в дневное время суток — с 9 до 19.