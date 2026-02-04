Российская делегация после переговоров в Абу-Даби вернулась в гостиницу
После трехсторонних переговоров в Абу-Даби российская делегация вернулась в отель, сообщает корреспондент «РИА Новости».
Кортеж переговорной группы прибыл на территорию гостиницы в Абу-Даби, где остановились представители российской стороны.
Второй раунд переговоров России, США и Украины начался 4 февраля и, по данным Axios, продолжится 5-го числа.
Российскую делегацию вновь возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, а украинскую сторону — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
Также на встречу прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл.
Встреча прошла в закрытом режиме.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина