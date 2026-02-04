«РИА Новости»: после переговоров российская делегация вернулась в гостиницу

Российская делегация после переговоров в Абу-Даби вернулась в гостиницу

Переговоры России и Украины

Военная операция на Украине

Фото: МИД ОАЭ

После трехсторонних переговоров в Абу-Даби российская делегация вернулась в отель, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Кортеж переговорной группы прибыл на территорию гостиницы в Абу-Даби, где остановились представители российской стороны.

Второй раунд переговоров России, США и Украины начался 4 февраля и, по данным Axios, продолжится 5-го числа.

Российскую делегацию вновь возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, а украинскую сторону — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Также на встречу прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл.

Встреча прошла в закрытом режиме.