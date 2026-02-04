 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Производитель объяснил появление зауженных измерителей багажа у «Победы»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Производитель калибраторов для проверки ручной клади запросил авиакомпанию «Победа» отдать зауженные измерители для исправления. Об этом говорится в письме директора компании-производителя «Служба коммунального сервиса» Александра Дубинина, с которым ознакомился РБК.

По словам производителя, «незначительное расхождение» обнаружили в пяти коробах из 330, и оно касалось исключительно обшивки, а не внутренних размеров корзины. В компании подчеркнули, что выявленная погрешность в 0,5 см соответствует норме.

«Данное незначительное расхождение относится исключительно к декоративным элементам калибратора (обшивка), а не к измерительному коробу, и не влияет на замер размера ручной клади. При этом обращаем ваше внимание, что погрешность выявлена только на пяти калибраторах от общего количества в 330 штук», — говорится в сообщении.

Производитель объяснил, что изменения проходного размера могли возникнуть из-за деформации задней рамы или неидеальной стыковки панелей.

Тем не менее компания запросила пять калибраторов для исправления и заверила, что «приложит все усилия, чтобы подобные случаи больше не повторялись».

«Победа» изъяла из эксплуатации зауженные измерители ручной клади
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Зауженные калибраторы обнаружили в аэропорту Внуково, они принадлежали авиакомпании «Победа». Перевозчик сослался на производственный брак, признал проблему и изъял поврежденные измерители из эксплуатации.

Также авиакомпания выставила претензии производителю.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский, Александра Озерова
авиакомпания Победа измеритель багаж ручная кладь
Материалы по теме
«Победа» изъяла из эксплуатации зауженные измерители ручной клади
Общество
В Минтрансе усомнились в необходимости унифицировать размер ручной клади
Общество
Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой Бизнес, 19:44
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 5% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10