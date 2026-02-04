Производитель объяснил появление зауженных измерителей багажа у «Победы»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Производитель калибраторов для проверки ручной клади запросил авиакомпанию «Победа» отдать зауженные измерители для исправления. Об этом говорится в письме директора компании-производителя «Служба коммунального сервиса» Александра Дубинина, с которым ознакомился РБК.

По словам производителя, «незначительное расхождение» обнаружили в пяти коробах из 330, и оно касалось исключительно обшивки, а не внутренних размеров корзины. В компании подчеркнули, что выявленная погрешность в 0,5 см соответствует норме.

«Данное незначительное расхождение относится исключительно к декоративным элементам калибратора (обшивка), а не к измерительному коробу, и не влияет на замер размера ручной клади. При этом обращаем ваше внимание, что погрешность выявлена только на пяти калибраторах от общего количества в 330 штук», — говорится в сообщении.

Производитель объяснил, что изменения проходного размера могли возникнуть из-за деформации задней рамы или неидеальной стыковки панелей.

Тем не менее компания запросила пять калибраторов для исправления и заверила, что «приложит все усилия, чтобы подобные случаи больше не повторялись».

Зауженные калибраторы обнаружили в аэропорту Внуково, они принадлежали авиакомпании «Победа». Перевозчик сослался на производственный брак, признал проблему и изъял поврежденные измерители из эксплуатации.

Также авиакомпания выставила претензии производителю.