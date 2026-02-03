 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Победа» изъяла из эксплуатации зауженные измерители ручной клади

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» изъяла из эксплуатации в аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки ручной клади, сообщила пресс-службе перевозчика.

Несоответствие выявили в одной из партий измерителей, полученных от производителя, — фактическая ширина калибраторов отличалась от требуемой на 0,5 см из-за утолщенного несущего профиля каркаса. Претензии по этому поводу направлены производителю.

Проверка измерителей по всей маршрутной сети авиакомпании показала, что остальные калибраторы соответствуют установленным размерам.

Прокуроры выявили, что «Победа» незаконно сократила размеры ручной клади
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ранее авиакомпания изменила правила провоза ручной клади, сняв ограничения по весу и расширив перечень предметов, разрешенных к бесплатному провозу в салоне. Габариты одного места ручной клади «Победа» увеличила с 4 × 36 × 30 см до 15 × 36 × 30 см. С собой в салон разрешили также брать ноутбук или планшет и зонт-трость.

В июне Щербинский суд Москвы признал прежние габариты ручной клади «Победы» незаконными и обязал установить минимальную норму бесплатного провоза.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
аэропорт Внуково авиакомпания Победа ручная кладь измеритель
