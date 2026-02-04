Сын Жильцовой назвал дату и место ее похорон
Похороны телеведущей и диктора Светланы Жильцовой состоятся в пятницу, 6 февраля, на Рогожском кладбище в Москве, сообщил «РИА Новости» ее сын Иван.
«Пятница, храм Святителя Николая Рогожского кладбища. В час начнется отпевание, потом прощание», — сказал он.
Заслуженная артистка РСФСР умерла 3 февраля на 90-м году жизни, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.
Жильцова была популярным в СССР диктором Центрального телевидения и ведущей КВН — до временного закрытия программы в 1972 году. Она также вела «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Песню года» и принимала участие в учебной телепрограмме по английскому языку People Speaking.
В 1978 году Жильцова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2011-м была награждена орденом Почета.
