Ушаков рассказал о полуторачасовых переговорах Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в режиме видеоконференции (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином продлились 1 час 25 минут, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Сторонам был обеспечен синхронный перевод. В ходе разговора Си пригласил российского президента принять участие на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), он пройдет в ноябре в городе Шэньчжэнь.

Также китайский лидер пригласил Путина посетить Китай с официальным визитом.

«Си пригласил Путин совершить официальный визит в Китай в первой половине года, приглашение было с благодарностью принято», — сказал Ушаков.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, подвели итоги прошедшего года и обсудили двусторонние отношения.

«Лидеры в дружеском доверительном ключе подвели итоги прошедшего года, <...> уделили серьезное внимание и наиболее актуальным международным вопросам, особенно сейчас, когда в целом ряде регионов мира сложилась крайне напряженная и взрывоопасная ситуация», — отметил Ушаков.

Беседа глав государств в режиме видеоконференции состоялась в среду, 4 февраля. Переговоры прошли в день праздника Личунь — установления весны по китайскому народному календарю.