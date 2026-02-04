Ушаков рассказал о полуторачасовых переговорах Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином продлились 1 час 25 минут, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Сторонам был обеспечен синхронный перевод. В ходе разговора Си пригласил российского президента принять участие на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), он пройдет в ноябре в городе Шэньчжэнь.
Также китайский лидер пригласил Путина посетить Китай с официальным визитом.
«Си пригласил Путин совершить официальный визит в Китай в первой половине года, приглашение было с благодарностью принято», — сказал Ушаков.
В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, подвели итоги прошедшего года и обсудили двусторонние отношения.
«Лидеры в дружеском доверительном ключе подвели итоги прошедшего года, <...> уделили серьезное внимание и наиболее актуальным международным вопросам, особенно сейчас, когда в целом ряде регионов мира сложилась крайне напряженная и взрывоопасная ситуация», — отметил Ушаков.
Беседа глав государств в режиме видеоконференции состоялась в среду, 4 февраля. Переговоры прошли в день праздника Личунь — установления весны по китайскому народному календарю.
