Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина есть традиция — встречаться в канун китайского Нового года, сообщает корреспондент РБК.

«Проводить видеоконференцию», — уточнил Песков. По его словам, в закрытой части конференции обсуждались двусторонние отношения и обмен мнениями по международным делам.

Китайский Новый год будут праздновать с 17 февраля до 3 марта — праздник принято отмечать 15 дней. Несмотря на официальный переход на григорианскую систему исчисления времени, некоторые жители Китая рассчитывают дни рождения и возраст по лунному календарю, в том числе отмечают Новый год и другие традиционные праздники.

Видеоконференция Путина и Си началась днемпресс-служба Кремля. Переговоры прошли в день праздника Личунь — установления весны по китайскому народному календарю. В ходе видеоконференции российский лидер поздравил председателя КНР и китайский народ с этим праздником, а также с наступающим Новым 2026 годом.