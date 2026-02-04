 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си

Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина есть традиция — встречаться в канун китайского Нового года, сообщает корреспондент РБК.

«Проводить видеоконференцию», — уточнил Песков. По его словам, в закрытой части конференции обсуждались двусторонние отношения и обмен мнениями по международным делам.

Китайский Новый год будут праздновать с 17 февраля до 3 марта — праздник принято отмечать 15 дней. Несмотря на официальный переход на григорианскую систему исчисления времени, некоторые жители Китая рассчитывают дни рождения и возраст по лунному календарю, в том числе отмечают Новый год и другие традиционные праздники.

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Политика

Видеоконференция Путина и Си началась днем, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры прошли в день праздника Личунь — установления весны по китайскому народному календарю. В ходе видеоконференции российский лидер поздравил председателя КНР и китайский народ с этим праздником, а также с наступающим Новым 2026 годом.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Полина Дуганова
Дмитрий Песков Владимир Путин Си Цзиньпин видеоконференция переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
