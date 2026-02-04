Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина есть традиция — встречаться в канун китайского Нового года, сообщает корреспондент РБК.
«Проводить видеоконференцию», — уточнил Песков. По его словам, в закрытой части конференции обсуждались двусторонние отношения и обмен мнениями по международным делам.
Китайский Новый год будут праздновать с 17 февраля до 3 марта — праздник принято отмечать 15 дней. Несмотря на официальный переход на григорианскую систему исчисления времени, некоторые жители Китая рассчитывают дни рождения и возраст по лунному календарю, в том числе отмечают Новый год и другие традиционные праздники.
Видеоконференция Путина и Си началась днем, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры прошли в день праздника Личунь — установления весны по китайскому народному календарю. В ходе видеоконференции российский лидер поздравил председателя КНР и китайский народ с этим праздником, а также с наступающим Новым 2026 годом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина