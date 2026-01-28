 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам против судьи из Сочи

СК: Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам против судьи из Сочи
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК России)

Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам преступлений в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, полномочия которого были досрочно прекращены. Об этом сообщает пресс-служба СК Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что на возбуждение уголовных дел дала согласия Высшая квалификационная комиссия судей (ВАКС).

По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года судья Слука, нарушая правила территориальной подсудности, необоснованно принимал к производству исковые заявления граждан. При этом он выносил решения без фактического рассмотрения дел, исследования доказательств и без привлечения представителей ответчиков и заинтересованных лиц. В результате были приняты семь заведомо неправосудных решений, которые повлекли незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

Коллегия судей разрешила возбудить дело против экс-судьи Мосгорсуда
Общество
Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

В апелляционной инстанции решения судьи отменили, в удовлетворении исков отказали. Земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность, — и ч. 1 ст. 305 — вынесение судьями заведомо неправосудных решений.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательной базы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Сочи Александр Бастрыкин уголовное дело судья
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
Коллегия судей разрешила возбудить дело против экс-судьи Мосгорсуда
Общество
СК завел уголовное дело о взятках из-за ремонта вагонов
Бизнес
В Китае завели дело против высокопоставленных военных чиновников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада Город, 17:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 17:09
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы Общество, 17:00
Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России» Спорт, 16:59
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером Спорт, 16:57
Жители новых регионов разместили в ПСБ свыше ₽300 млрд Пресс-релиз, 16:56
Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии Политика, 16:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость» Общество, 16:50
Водительские права «под ключ». Как работает мошенническая схема Авто, 16:48
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США Политика, 16:48
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета Политика, 16:44
В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире Спорт, 16:44
Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома Общество, 16:43
Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 16:43