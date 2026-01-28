СК: Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам против судьи из Сочи

Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам против судьи из Сочи

Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК России)

Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по семи эпизодам преступлений в отношении судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, полномочия которого были досрочно прекращены. Об этом сообщает пресс-служба СК Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что на возбуждение уголовных дел дала согласия Высшая квалификационная комиссия судей (ВАКС).

По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года судья Слука, нарушая правила территориальной подсудности, необоснованно принимал к производству исковые заявления граждан. При этом он выносил решения без фактического рассмотрения дел, исследования доказательств и без привлечения представителей ответчиков и заинтересованных лиц. В результате были приняты семь заведомо неправосудных решений, которые повлекли незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

В апелляционной инстанции решения судьи отменили, в удовлетворении исков отказали. Земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность, — и ч. 1 ст. 305 — вынесение судьями заведомо неправосудных решений.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательной базы.