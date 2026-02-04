Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина»
В Кремле не смотрели номинированный на «Оскар» документальный фильм «Господин Никто против Путина» 2025 года, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы не смотрели. <...> Такой возможности не было, поэтому мы не можем никак говорить о нем», — сказал он.
Песков также отметил, что было бы неправильно давать какие-либо оценки материалу, не будучи знакомым с ним.
«Господин Никто против Путина» — датско-чешский документальный фильм 2025 года, снятый режиссерами Павлом Таланкиным и Дэвидом Боренштейном, последний также выступил автором сценария. Картина повествует об изменениях в российской школе, произошедших после начала военной операции на Украине.
Фильм претендует на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм 2025 года»
