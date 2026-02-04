 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин рассказал, какое время года в отношениях России и Китая

Путин заявил, что для России и Китая любое время года — весна
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Для отношений России и Китая «любое время года — это весна», заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры прошли в день Личунь — начала весны по китайскому народному календарю. Путин поздравил Си и народ Китая с этим праздником, а также с новым, 2026 годом, указав, что по календарю ему соответствует год красной, огненной Лошади.

По словам Путина, этому символу присущи сила, энергия и стремление к движению вперед, что характеризует и развитие российско-китайских связей.

«Вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», — добавил президент.

Путин заявил о «небывало высоком» уровне экономических связей с Китаем
Политика

В ноябре 2025 года Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что отношения России и Китая вступили в новую эпоху и переживают наилучший период в своей истории.

Президент отметил, что отношения между странами выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, касающихся «коренных интересов» Москвы и Пекина. При этом Путин подчеркнул, что они не направлены против кого-либо.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Путин Си Цзиньпин переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Политика
Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела проти тверского судьи Общество, 15:07
Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе Общество, 15:03
Международный олимпийский комитет: президент, штаб-квартира, функции База знаний, 15:02
Российские войска заняли Староукраинку и Степановку Политика, 15:01
Как интроверту обзавестись полезными знакомыми Образование, 14:57
Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина» Общество, 14:57
Прокуратура проверит органы опеки после убийства мальчика в Петербурге Общество, 14:47
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тутберидзе рассказала о проблемах Петросян со здоровьем за месяц до Игр Спорт, 14:46
Петросян фразой «была совсем без ноги» рассказала об отборе на Игры Спорт, 14:44
«Софтлайн» объявил предварительные итоги 2025 года Радио, 14:41
В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса Общество, 14:37
Что нужно знать о замене электросчетчика. Цены, сроки, нюансы Недвижимость, 14:36
Минтранс объяснил, почему подорожали авиабилеты Общество, 14:34
Роспотребнадзор предложил маркировать вейпы Общество, 14:22