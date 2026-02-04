Путин рассказал, какое время года в отношениях России и Китая
Для отношений России и Китая «любое время года — это весна», заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Переговоры прошли в день Личунь — начала весны по китайскому народному календарю. Путин поздравил Си и народ Китая с этим праздником, а также с новым, 2026 годом, указав, что по календарю ему соответствует год красной, огненной Лошади.
По словам Путина, этому символу присущи сила, энергия и стремление к движению вперед, что характеризует и развитие российско-китайских связей.
«Вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», — добавил президент.
В ноябре 2025 года Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что отношения России и Китая вступили в новую эпоху и переживают наилучший период в своей истории.
Президент отметил, что отношения между странами выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, касающихся «коренных интересов» Москвы и Пекина. При этом Путин подчеркнул, что они не направлены против кого-либо.
