Путин рассказал, какое время года в отношениях России и Китая

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Для отношений России и Китая «любое время года — это весна», заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры прошли в день Личунь — начала весны по китайскому народному календарю. Путин поздравил Си и народ Китая с этим праздником, а также с новым, 2026 годом, указав, что по календарю ему соответствует год красной, огненной Лошади.

По словам Путина, этому символу присущи сила, энергия и стремление к движению вперед, что характеризует и развитие российско-китайских связей.

«Вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», — добавил президент.

В ноябре 2025 года Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что отношения России и Китая вступили в новую эпоху и переживают наилучший период в своей истории.

Президент отметил, что отношения между странами выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, касающихся «коренных интересов» Москвы и Пекина. При этом Путин подчеркнул, что они не направлены против кого-либо.