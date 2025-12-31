Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Китайский лидер Си Цзиньпин направил российскому президенту Владимиру Путину поздравление с Новым годом, сообщает пресс-служба администрации председателя КНР.

«Си Цзиньпин от имени правительства Китая и китайского народа направил Президенту Путину и народу России искренние поздравления [с Новым годом] и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин напомнил, что в 2025 году Китай и Россия отметили 80-летие победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что «мир обязательно восторжествует». 2025-й также стал годом «устойчивых шагов для всеобъемлющего стратегического партнерства» Китая и России, сказано в послании. В пример китайский лидер привел политику взаимной отмены виз, строительство энергетических маршрутов и поддержка в международных институтах, например, ООН.

2026 год станет 30-летием установления китайско-российского стратегического партнерства и 25-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и России, напомнил Си. В 2026–2027 годах будет проведен «Год образования Китая и России».

Накануне, 30 декабря, Путин направил поздравительное послание по случаю Рождества и наступающего Нового года Си Цзиньпину. Кремль не раскрывал содержание телеграммы. В сообщении пресс-службы администрации китайского лидера говорится, что Путин также отметил расширение двустороннего сотрудничества в ряде сфер и заявил, что в следующем году «всеобъемлющее стратегическое партнерство» России и Китая сохранит «хорошую тенденцию развития и достигнет плодотворных результатов».

Кроме того, поздравлениями обменялись и премьер-министры двух стран — Михаил Мишустин и Ли Цян. Они подтвердили намерение реализовывать договоренности глав государств и расширять практическое сотрудничество.