 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Китайский лидер Си Цзиньпин направил российскому президенту Владимиру Путину поздравление с Новым годом, сообщает пресс-служба администрации председателя КНР.

«Си Цзиньпин от имени правительства Китая и китайского народа направил Президенту Путину и народу России искренние поздравления [с Новым годом] и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин напомнил, что в 2025 году Китай и Россия отметили 80-летие победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что «мир обязательно восторжествует». 2025-й также стал годом «устойчивых шагов для всеобъемлющего стратегического партнерства» Китая и России, сказано в послании. В пример китайский лидер привел политику взаимной отмены виз, строительство энергетических маршрутов и поддержка в международных институтах, например, ООН.

Путин поздравил с Новым годом Трампа, Фицо, Орбана, Си и Моди
Политика
Владимир Путин

2026 год станет 30-летием установления китайско-российского стратегического партнерства и 25-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и России, напомнил Си. В 2026–2027 годах будет проведен «Год образования Китая и России».

Накануне, 30 декабря, Путин направил поздравительное послание по случаю Рождества и наступающего Нового года Си Цзиньпину. Кремль не раскрывал содержание телеграммы. В сообщении пресс-службы администрации китайского лидера говорится, что Путин также отметил расширение двустороннего сотрудничества в ряде сфер и заявил, что в следующем году «всеобъемлющее стратегическое партнерство» России и Китая сохранит «хорошую тенденцию развития и достигнет плодотворных результатов».

Кроме того, поздравлениями обменялись и премьер-министры двух стран — Михаил Мишустин и Ли Цян. Они подтвердили намерение реализовывать договоренности глав государств и расширять практическое сотрудничество.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Си Цзиньпин Владимир Путин поздравление Новый год
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Путин поздравил с Новым годом Трампа, Фицо, Орбана, Си и Моди
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом
Политика
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год Политика, 07:38
Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России Политика, 07:10
Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав» Политика, 07:02
Reuters сообщил об убытках поставщиков нефти из России из-за скидок Экономика, 06:32
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом Политика, 06:19
Аэропорт Ярославля приостановил полеты Политика, 06:10
На Кубани почти 20 поездов задержали из-за нарушения контактной сети Общество, 05:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Ограничения на полеты в аэропорту Калуги действовали более 12 часов Политика, 05:27
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе Политика, 05:05
Россияне назвали ушедшие бренды, по которым они скучают больше всего Общество, 05:01
В Подмосковье полностью восстановили подачу электричества после аварии Общество, 04:55
В Туапсе после атаки дронов произошел пожар на НПЗ Политика, 04:43
Около 40 человек пострадали при столкновении поездов на пути к Мачу-Пикчу Общество, 04:31