Общество⁠,
0

Задержанных за похищение человека в Пензе заподозрили в убийстве таксиста

СКР: подозреваемые в похищении человека в Пензе могли убить таксиста в Москве

Задержанных за похищение человека в Пензе заподозрили в убийстве таксиста
Video

Двое подозреваемых в похищении человека в Пензе, могут быть причастны к убийству таксиста в Москве. Об этом РБК сообщили в СКР.

В среду, 4 февраля, следователи и криминалисты московского СК обнаружили тело таксиста с признаками насильственной смерти на парковке недалеко от Большой Филевской улицы. Выяснилось, что он подвозил подозреваемых из Самарской области в Москву. Следствие утверждает, что таксист попросил за поездку 85 тыс. руб.

В стрельбе на Рублевском шоссе убили подозреваемого в похищении
Общество

Следователи Пензенской области также продолжают расследование уголовного дела о похищении и убийстве мужчины. Выяснилось, что убить 39-летнего мужчину могли из корыстных мотивов. Им удалось похитить деньги и ювелирные изделия у погибшего и его супруги.

В отношении злоумышленников возбудили несколько уголовных дел: об убийстве и похищении, а также незаконном хранении оружия и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.

3 февраля их обнаружили в Москве на Рублевке. Обоих мужчин попытались задержать, однако они оказали вооруженное сопротивление. Из-за этого один из подозреваемых получил смертельные ранения, а второго задержали после перестрелки и доставили в следственные органы.

Как сообщал телеграм-канал Baza, ранее оба мужчины были в розыске, одного из них судили за тяжкое преступление. Информационное агентство «РИА ПО» 30 января сообщало, что один из подозреваемых в 2014 году убил двух человек, чтобы ограбить их. В 2015 году его приговорили к 23 годам колонии, однако «благодаря сложившимся обстоятельствам» он вышел на свободу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство таксист подозреваемые Пенза Москва
