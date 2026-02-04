Задержанных за похищение человека в Пензе заподозрили в убийстве таксиста
Двое подозреваемых в похищении человека в Пензе, могут быть причастны к убийству таксиста в Москве. Об этом РБК сообщили в СКР.
В среду, 4 февраля, следователи и криминалисты московского СК обнаружили тело таксиста с признаками насильственной смерти на парковке недалеко от Большой Филевской улицы. Выяснилось, что он подвозил подозреваемых из Самарской области в Москву. Следствие утверждает, что таксист попросил за поездку 85 тыс. руб.
Следователи Пензенской области также продолжают расследование уголовного дела о похищении и убийстве мужчины. Выяснилось, что убить 39-летнего мужчину могли из корыстных мотивов. Им удалось похитить деньги и ювелирные изделия у погибшего и его супруги.
В отношении злоумышленников возбудили несколько уголовных дел: об убийстве и похищении, а также незаконном хранении оружия и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.
3 февраля их обнаружили в Москве на Рублевке. Обоих мужчин попытались задержать, однако они оказали вооруженное сопротивление. Из-за этого один из подозреваемых получил смертельные ранения, а второго задержали после перестрелки и доставили в следственные органы.
Как сообщал телеграм-канал Baza, ранее оба мужчины были в розыске, одного из них судили за тяжкое преступление. Информационное агентство «РИА ПО» 30 января сообщало, что один из подозреваемых в 2014 году убил двух человек, чтобы ограбить их. В 2015 году его приговорили к 23 годам колонии, однако «благодаря сложившимся обстоятельствам» он вышел на свободу.
