В Орске разбился учебный самолет Diamond, погибли три человека
Учебный четырехместный самолет Diamond разбился в Орске Оренбургской области. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе администрации города.
«Произошло крушение самолета ДА-40. На борту находились инструктор и двое курсантов.На месте катастрофы работают сотрудники МЧС, полиции, спасатели, медики, представители администрации города. Причины авиакатастрофы будет устанавливать специально созданная комиссия», — говорится в сообщении.
По данным властей, разбившийся самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.
Погибли все три человека на борту, сообщил мэр Орска Атрем Воробьев. «Администрация города Орска выражает соболезнования родным и близким погибших», — написал он в телеграм-канале.
Инцидент произошел неподалеку от поселка Джанаталап, сообщает РЕН-ТВ.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Центрального МСУТ СК, в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры, направил запрос в Ленинградскую академию имени Новикова
Материал дополняется
