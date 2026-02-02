В Орске разбился учебный самолет Diamond, погибли три человека

Фото: ArtemVorobievOrsk / Telegram

Учебный четырехместный самолет Diamond разбился в Орске Оренбургской области. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе администрации города.

«Произошло крушение самолета ДА-40. На борту находились инструктор и двое курсантов.На месте катастрофы работают сотрудники МЧС, полиции, спасатели, медики, представители администрации города. Причины авиакатастрофы будет устанавливать специально созданная комиссия», — говорится в сообщении.

По данным властей, разбившийся самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

Погибли все три человека на борту, сообщил мэр Орска Атрем Воробьев. «Администрация города Орска выражает соболезнования родным и близким погибших», — написал он в телеграм-канале.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Джанаталап, сообщает РЕН-ТВ.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Центрального МСУТ СК, в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры, направил запрос в Ленинградскую академию имени Новикова

