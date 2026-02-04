Задержанные за теракт в Башкирии подростки. Видео
Двум 15-летним жителям Башкирии предъявили обвинение в теракте возле станции Янаул Горьковской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
На видео показано, как их допрашивают.
По версии следствия, вечером 27 января подростки за обещанные 15 тыс. руб. подожгли оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. Они выполняли задание «интернет-вербовщиков». Задержанные деньги от кураторов не получили. Суд заключил их под стражу. Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт группы лиц по предварительному сговору).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина