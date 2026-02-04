Задержанные за теракт в Башкирии подростки. Видео

Появилось видео с задержанными за теракт в Башкирии подростками

Двум 15-летним жителям Башкирии предъявили обвинение в теракте возле станции Янаул Горьковской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

На видео показано, как их допрашивают.

По версии следствия, вечером 27 января подростки за обещанные 15 тыс. руб. подожгли оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. Они выполняли задание «интернет-вербовщиков». Задержанные деньги от кураторов не получили. Суд заключил их под стражу. Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт группы лиц по предварительному сговору).