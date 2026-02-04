 Перейти к основному контенту
Общество
«Коммерсантъ» узнал о росте заболеваемости сифилисом у мужчин после 40

«Коммерсантъ» узнал о росте заболеваемости сифилисом у мужчин после 40 в России
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В последнее десятилетие в России замечено серьезное снижение заболеваемости большинством инфекций, передающихся половым путем. Исключение составляет сифилис: рост наиболее заметен среди мужчин старше 40 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заболеваемость сифилисом среди мужчин 40 лет выросла с 4,7 тыс. случаев в 2020 году до 9,7 тыс. случаев в 2024 году. Среди общего числа заражений сифилисом в 2024 году медики обнаружили на 63% больше новых случаев, нежели в 2020 году. При этом в 2025 году негативный тренд, по данным профильного научного центра Минздрава, был переломлен. Общий уровень заболеваемости ИППП устойчиво снижается уже более 10 лет.

Академик Покровский сообщил об увеличении числа россиян с ВИЧ-инфекцией
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Рост заболеваемости сифилисом обнаружили в 2021 году. В 2015 году врачи выявили 34,4 тыс. случаев, в 2020 году — 15,3 тыс., а в 2022 году — уже 27,8 тыс. Несмотря на то что в 2024 году уровень заболеваемости снизился в 2024 году, показатели все же превышают уровень прошлых лет. Общий рост за последние четыре года составил 64%.

В ряде западных стран также наблюдается рост числа ИППП, включая сифилис, рассказали «Коммерсанту» в Роспотребнадзоре. Так, это связано со снижением использования презервативов на фоне распространения антиретровирусных препаратов для профилактики ВИЧ. Однако подобные препараты не защищают людей от других инфекций.

