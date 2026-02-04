 Перейти к основному контенту
0

Улице на западе Москвы присвоили имя Владимира Этуша

Сюжет
Новости Москвы
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Столичные власти присвоили улице на западе Москвы имя актера театра и кино, народного артиста СССР Владимира Этуша. Соответствующее постановление подписали на заседании президиума правительства Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Речь идет о безымянном объекте улично-дорожной сети, расположенном в районе Раменки (ЗАО) и проходящем между улицами Лобачевского и Василия Ланового (вблизи дома 116 на ул. Лобачевского). Таким образом, новая улица станет частью кинематографического квартала, 11 объектов которого уже носят имена знаменитых отечественных режиссеров и актеров. В частности, это улицы Алексея Баталова, Василия Ланового, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова.

Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. В 1941 году с началом Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт. Был награжден орденом Красной Звезды, в 1943 году получил тяжелое ранение под Запорожьем и в следующем году вернулся в столицу.

В 1945 году Этуш окончил Театральное училище им. Щукина и был принят в Московский театр им. Вахтангова, в труппе которого состоял всю жизнь. На счету артиста более 100 ролей в театре и кино. На сцене Этуш играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот». На экране актер запомнился ролями Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», товарища Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев», Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию», Карабаса-Барабаса в «Приключения Буратино».

Кроме того, Этуш преподавал в качестве ассистента педагога по мастерству актера в Театральном училище им. Щукина, профессором которого стал в 1976 году. Более 30 лет был ректором и художественным руководителем вуза. Владимир Этуш был лауреатом государственной премии России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он ушел из жизни 9 марта 2019 года, актера похоронили на Новодевичьем кладбище.

Теги
Владимир Этуш ЗАО Москва переименование улиц
