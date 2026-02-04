 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над районом в Ростовской области сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили дрон в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Миллеровском районе», — говорится в сообщении.

Слюсарь добавил, что информации о пострадавших и разрушениях нет.

Над Россией за ночь сбили 31 дрон
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в течение ночи на 4 февраля о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Глава Пензенской области предупреждал о введении режима «Беспилотная опасность» в регионе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Ростовская область дроны Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Мужчина пострадал при атаке дрона на предприятие в Брянской области
Политика
Над Россией за ночь сбили 31 дрон
Политика
Над Россией за пять часов сбили 23 дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Приморье закрыли ТЦ, основанный членом семьи лидера ОПГ «Трифоновские» Общество, 07:22
Россияне назвали, какую минимальную зарплату они считают справедливой Общество, 07:01
Переводы из России в соседние страны откатились к уровням до 2022 годаПодписка на РБК, 07:00
Сети рассказали о росте продаж крепкого в 2025 году. Что показал рынок Вино, 07:00
Над районом в Ростовской области сбили беспилотник Политика, 06:32
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки Политика, 06:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп обвинил Эпштейна и Вульфа в сговоре ради его проигрыша на выборах Политика, 05:41
США направили военных в Нигерию Политика, 05:27
Bloomberg узнал, что США грозят Ираку ограничениями из-за аль-Малики Политика, 05:13
В феврале в России пройдет ежегодная перепись воробьев Общество, 04:40
Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна Политика, 04:23
Трамп заявил, что США и Иран ведут переговоры «прямо сейчас» Политика, 04:13
Мошенники в Азии внедрили новую схему обмана при обмене валют через боты Технологии и медиа, 04:04