Над районом в Ростовской области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили дрон в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Миллеровском районе», — говорится в сообщении.

Слюсарь добавил, что информации о пострадавших и разрушениях нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в течение ночи на 4 февраля о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Глава Пензенской области предупреждал о введении режима «Беспилотная опасность» в регионе.