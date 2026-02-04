В Приморье закрыли ТЦ, основанный членом семьи лидера ОПГ «Трифоновские»

Прокуратура Приморского края добилась в суде запрета на эксплуатацию торгового центра (ТЦ) «Школьная» во Владивостоке. Запрет был выдан в связи с нарушениями пожарной безопасности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.

«В ходе проверки в отношении ООО «Примарендторг» — правообладателя торгового центра «Школьная», расположенного на ул. Борисенко во Владивостоке, выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Среди нарушений прокуратура назвала также неисправные системы противопожарной защиты, нарушения эвакуационных путей и некоторые другие.

В прокуратуре отметили, что до октября 2025 года одним из учредителей ООО «Примарендторг», проигнорировавшим требования безопасности, был «член семьи одного из участников ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина».

При этом ранее директору ТЦ внесено представление, возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 кодекса России о правонарушениях (за нарушения правил пожарной безопасности), ст. 7.1 КоАП (за самовольное занятие земельного участка) и ч. 1 ст. 20.35 КоАП (за несоблюдение норм в области защиты от ЧС).

Повторная проверка показала, что существенные нарушения не устранены и угроза для людей сохраняется, после чего прокуратура в суде потребовала запретить эксплуатации здания ТЦ «Школьная» до полного устранения всех нарушений.

Суд запретил эксплуатацию до их полного устранения, а контроль за выполнением возложен на надзорное ведомство.

В марте 2024 года следственные органы завершили расследование уголовного дела против Ясина, обвиняемого в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия и уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 181 млн руб. По версии следствия, с 1990 года Ясин создал и возглавлял вооруженную банду во Владивостоке, совершавшую убийства, вымогательства и захваты имущества.

В декабре 2025 года Приморский краевой суд в третий раз принял к рассмотрению уголовное дело в отношении Ясина, сообщил ТАСС.

С 31 октября 2025 года рынок на Школьной перешел к ООО «МЛ-2», единственным владельцем которого является хабаровский предприниматель Марк Косач, пишет «РБК Приморье».