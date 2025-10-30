 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиянам напомнили о штрафах за оставленные вещи и обувь в подъезде

Депутат Колунов: за хранение обуви в подъезде жильцам грозит штраф до ₽15 тыс.
Фото: Евгений Демшин / РБК
Фото: Евгений Демшин / РБК

Жильцы многоквартирных домов могут получать штрафы из-за нарушения правил противопожарной безопасности, если они будут оставлять свои вещи, включая обувь, в тамбурах и коридорах подъездов. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, часто жители многоэтажных домов занимают место в подъездах или тамбурах колясками, самокатами, велосипедами, а порой и вовсе начинают там хранить свои вещи и обувь. «Считают, мол, безопасно и место в квартире экономит, однако такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома», — сказал депутат.

Депутат отметил, что такое поведение повышает опасность возникновения пожара, а сами вещи могут блокировать доступ к эвакуационным выходам. «За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности» в виде штрафов от 5 тыс. до 15 тысяч рублей для физлиц и от 300 тыс. до 400 тысяч рублей для юрлиц», — сообщил парламентарий.

По словам депутата, в том случае, если соседи хранят личные вещи и транспорт вне квартиры, следует обратиться в управляющую компанию. Она проверит подъезд и выпишет предписание нарушителям. Если они проигнорируют предписание, УК обратится в Жилинспекцию, МВД и МЧС. Тогда нарушителей привлекут к ответственности по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности).

Ксения Потрошилина
денежный штраф подъезд Подъезды дом
