Фото: Norlys Perez / Reuters

На западе Кубы, в муниципалитете Перико, провинции Матансас утром 3 февраля была зафиксирована температура 0 градусов по Цельсию, что стало рекордно низкой температурой за всю историю страны, сообщил Национальный метеорологический институт Кубы.

«Предыдущий рекорд составлял 0,6 градуса, он был зафиксирован в провинции Маябеке 18 февраля 1996 года», — говорится в сообщении.

Метеорологи также отметили, что из-за значительного снижения температуры в некоторых районах наблюдался иней на листьях сельскохозяйственных культур.

