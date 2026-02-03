На Кубе зафиксировали новый рекорд холода — ноль градусов Цельсия
На западе Кубы, в муниципалитете Перико, провинции Матансас утром 3 февраля была зафиксирована температура 0 градусов по Цельсию, что стало рекордно низкой температурой за всю историю страны, сообщил Национальный метеорологический институт Кубы.
«Предыдущий рекорд составлял 0,6 градуса, он был зафиксирован в провинции Маябеке 18 февраля 1996 года», — говорится в сообщении.
Метеорологи также отметили, что из-за значительного снижения температуры в некоторых районах наблюдался иней на листьях сельскохозяйственных культур.
В ночь со 2 на 3 февраля в Подмосковье синоптики зафиксировали температуру минус 30 градусов. В Москве она составляла от минус 21 до минус 23 градусов.
