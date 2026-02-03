 Перейти к основному контенту
Посольство ответило на оценку его интереса к Мюнхенской конференции

Посольство России в Германии
Посольство России в Германии (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Посольство России в Германии никогда не присылало заявок на участие в Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) — ни до 2022 года, ни после. Так диппредставительство ответило на заявление председателя МКБ Вольфганга Ишингера о том, что после 2022 года российская сторона перестала выражать заинтересованность в участии в мероприятии.

«С удивлением узнали от председателя Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности господина Вольфганга Ишингера, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а посольство России не присылает заявок на участие», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Пресс-служба диппредставительства отметила, что там всегда переадресовывали приглашения российским представителям и никогда не отказывались от «конструктивных контактов» с германскими партнерами.

В МИДе заявили, что делегации России не будет на Мюнхенской конференции
Политика
Фото:Leah Millis / Reuters

«Решение о разрыве или замораживании <...> связей было единоличным решением германских властей. <...> Со своей стороны всегда готовы к контактам и диалогу, в том числе лично с господином Вольфгангом Ишингером в любое удобное для него время», — заключили дипломаты.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

Российская сторона в мероприятии не участвует с 2022 года — тогда конференция состоялась еще до начала военной операции на Украине. Представитель МИД России Мария Захарова не объяснила, почему российские чиновники не посетили конференцию.

