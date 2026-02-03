ФСБ показала кадры задержания чиновника из руководства Сергиева Посада

Video

В январе первого замглавы Сергиева Посада Сергея Тостановского арестовали по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Вместе с Тостановским были арестованы начальник управления сельского хозяйства администрации Иван Кончаков и два его подчиненных, а также директор местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа.

Подробности обвинения в отношении арестованных ФСБ сообщила во вторник, 3 февраля, и поделилась видеозаписью задержания одного из них. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов связывают руки мужчины, лежащего на полу квартиры, и уведомляют его о проведении обыска.

По версии правоохранительных органов, участники преступной группы из числа сотрудников администрации за деньги помогали компаниям выигрывать конкурсы и муниципальные контракты. Также установлено, что первый замглавы похитил средства на командировки и завышенные премии сотрудникам, а также получил 855 тыс. руб. взятки за покровительство предпринимателю.

Помимо этого, с 2023 по 2025 год чиновники совместно с коммерсантом похищали средства по муниципальному контракту на борьбу с борщевиком, получив взятки около 4 млн руб.

Всего обвинения предъявили восьми людям — Тостановскому, четырем должностным лицам администрации и трем предпринимателям.

Тостановского и Кончакова арестовали до 20 марта. Их обвиняют в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса).