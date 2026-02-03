В «файлах Эпштейна» нашли упоминание российского миллиардера Лисина

Владимир Лисин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

В рассекреченных файлах обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна содержится упоминание миллиардера и председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина.

В письме бывшего советника экс-президента Франции Николя Саркози Оливье Коломе рассказывает об ужине с Лисиным «в маленьком ресторанчике в Париже» и называет россиянина «хорошим парнем».

«Хочет, чтобы я приехал в Москву поговорить. Вы его знаете?» — пишет Коломе. В ответ Эпштейн интересуется, «есть ли на рынке какая-нибудь достойная недвижимость французского правительства в любой точке мира, на которую стоит обратить внимание».

Представитель Лисина в разговоре с РБК прокомментировал эти данные, сказав, что Лисин никогда не проявлял никакой заинтересованности в общении с Саркози и его советниками, а из-за давности бизнесмен уже не вспомнит «всех, кто подходил к нему в момент употребления пищи».

«Никакого интереса к Николя Саркози и его советникам ни в обозначенный период, ни в другие точно не было. Вспомнить всех, кто подходил в 2014 году в момент употребления пищи, не представляется возможным», — сказал он.

Состояние Лисина оценивается в $24,4 млрд, он входит в четверку богатейших людей России.