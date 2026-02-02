 Перейти к основному контенту
0

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $19,4 млрд

Совокупное состояние всех богатейших россиян на начало февраля составляет $318,48 млрд. Всего в рейтинг Bloomberg Billionaires Index вошло 20 россиян
Фото: Smit / Shutterstock
Общее состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года выросло на $19,392 млрд, до $318,48 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Всего по состоянию на понедельник, 2 февраля, в рейтинг миллиардеров входят 20 россиян.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из отношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира.

На первых трех строчках в списке богатейших россиян на начало февраля оказались:

  • Владимир Потанин, один из основных владельцев компании «Норникель». С начала года его состояние увеличилось на $3,46 млрд, до $29,9 млрд;
  • Алексей Мордашов, основной бенефициар «Северстали». С начала года его состояние увеличилось на $1,28 млрд, до $27,5 млрд.
  • Леонид Михельсон, совладелец НОВАТЭКа. Его состояние увеличилось на $1,93 млрд — до $25,6 млрд.

На четвертой строчке оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние выросло на $677 млн — до $24,4 млрд. Пятерку замыкает совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на $1,55 млрд, до $24,1 млрд.

На шестом месте богатейших россиян расположился бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Он с начала года увеличил свое состояние на $2,83 млрд долларов, в настоящий момент оно оценивается в $21,8 млрд.

Седьмую строчку занял Алишер Усманов — основатель холдинга USM, который управляет активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий, в том числе «Металлоинвестом» и оператором «МегаФон». Его состояние с начала года поднялось на $1,03 млрд, до $20,3 млрд.

Владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров остался на восьмом месте, увеличив свое состояние на $30,8 млн, до $16,6 млрд.

На девятом месте оказался совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние выросло на $1,42 млрд и составляет теперь $15,7 млрд.

Десятку замыкает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Состояние бизнесмена сократилось на $786 млн, до $13,6 млрд.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким оказалась на 19-м месте в списке самых богатейших россиян. Ее состояние выросло на $893 млн и составляет $8,78 млрд.

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Экономика

В начале декабря 2025 года в рейтинг миллиардеров входил 21 россиянин. Их общее состояние тогда составляло $306,5 млрд. Лидирующие позиции тогда также занимали Потанин ($29,5 млрд) и Мордашов ($25,8 млрд). На третьем месте тогда был Лисин, его состояние с начала года уменьшилось сильнее всего — на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

Сильнее других россиян с начала 2025 года разбогател Усманов. Его состояние с начала года выросло на $5,32 млрд, до $18,5 млрд.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Харчевникова
активы Владимир Потанин Россия Алексей Мордашов Леонид Михельсон
