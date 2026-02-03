 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times

Трамп выразил надежду на скорейшее закрытие газеты The New York Times
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает закрытия газеты The New York Times, связав это с падением ее аудитории и утратой доверия. Запись об этом он опубликовал в соцсети Truth Social.

Республиканец напомнил, что во время последних президентских выборов издание освещало его кампанию исключительно в отрицательном ключе, несмотря на его победу. «Я с нетерпением жду, как их стремительно падающие тираже заставят их наконец закрыть свои двери. Это были бы отличные новости для Америки», — написал Трамп.

Президент США также раскритиковал материал издания о коррупции и антисемитизме в Гарвардском университете, обвинив газету в недостоверности и политической ангажированности. По его словам, NYT не занимается проверкой фактов и систематически публикует негативные материалы о нем.

Трамп «с великой честью» подал иск к The New York Times на $15 млрд
Политика
Дональд Трамп

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающегося судебного конфликта с изданием.

В сентябре 2025 года президент США подал к NYT иск на $15 млрд, касающийся, в том числе, публикаций о предполагаемых контактах Трампа с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Тогда республиканец назвал издание политически ангажированным и обвинил его в нанесении репутационного и финансового ущерба. Однако суд во Флориде отказал в рассмотрении иска, указав на процессуальные нарушения.

Через месяц Трамп подал повторный иск о клевете к NYT на $15 млрд. Ответчиками были указаны сама газета, три ее репортера, а также издательство Penguin Random House, выпустившее книгу «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха». Адвокаты Трампа заявили, что содержащиеся в книге и публикациях NYT утверждения о его деловой карьере и источниках состояния носят «злонамеренный и клеветнический» характер.

В редакции издания назвали претензии Трампа необоснованными и расценили их как попытку давления на независимую журналистику.

