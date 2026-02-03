Сын Жильцовой назвал предварительную дату ее похорон
Похороны телеведущей и диктора Светланы Жильцовой, по предварительной информации, намечены на пятницу, 6 февраля, сообщил «РИА Новости» ее сын Иван.
«Пока, предварительно, это будет пятница, это будет церковь около Рогожского кладбища», — сказал он.
Заслуженная артистка РСФСР умерла 3 февраля на 90-м году жизни, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.
Жильцова была популярным в СССР диктором Центрального телевидения и ведущей КВН.
