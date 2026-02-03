 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В медуниверситете Кабула появится кафедра пророческой медицины

Фото: Jawad Jalali / EPA / ТАСС
Фото: Jawad Jalali / EPA / ТАСС

В медицинском университете Кабула в Афганистане создадут первый факультет «Пророческой традиционной медицины», сообщает Министерство высшего образования Афганистана на своей странице в Х.

Его создадут по указу лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзада. Министерство добавило, что факультет сыграет важную роль в развитии медицинских наук, а также позволит расширить количество и улучшить качество медицинских услуг. Цель инициативы заключается в укреплении системы здравоохранения Афганистана на основе исламских принципов.

Москва и Кабул обсудили привлечение трудовых мигрантов из Афганистана
Политика
Фото:Elke Scholiers / Getty Images

В пророческой медицине используются мед, семена черного тмина, верблюжья моча и молоко, хна, трюфели и мухи, прижигание и кровопускание, называющееся хиджамой. Особое внимание уделяется духовной составляющей. Среди болезней, которые в Афганистане лечат таким образом, — лихорадка, чума, проказа, ядовитые укусы и другие. Как правило, традиции такого лечения практикуют не врачи, а религиозные деятели.

При этом в медицинских учебных заведениях Афганистана и после введения новой кафедры не смогут обучаться женщины. Такое правило действует с декабря 2024 года. Соответствующую директиву издал лидер талибов. До декабря 2024 года единственной возможностью для получения высшего образования для женщин оставались именно медицинские вузы.

Ксения Потрошилина
Медицина Врачи вузы Афганистан
