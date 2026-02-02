 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Москва и Кабул обсудили привлечение трудовых мигрантов из Афганистана

Россия и Афганистан обсуждают привлечение афганских трудовых мигрантов, сообщил посол исламского эмирата в Москве. В Кабуле рассчитывают направлять в Россию квалифицированные кадры для дефицитных отраслей
Фото: Elke Scholiers / Getty Images
Фото: Elke Scholiers / Getty Images

Москва и Кабул проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов, об этом заявил ТАСС посол исламского эмирата Афганистан в России Гуль Хасан.

«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — сказал Хасан.

По словам дипломата, Афганистан — страна с молодым населением, и «правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе».

В 2025 году дипломат рассказал, что Кабул обсуждает с властями России вопрос привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работе в сельском хозяйстве. Хасан тогда отметил, что конкретных договоренностей пока нет, однако выразил надежду, что рабочие из Афганистана будут работать не только в сельском хозяйстве.

В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. Минтруд предлагал повысить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году в 1,5 раза, до 234,9 тыс. человек.

В ноябре 2025 года Москва и Нью-Дели договорились об увеличении числа индийских работников в России и защите их прав, сообщила The Economic Times. В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что всего в Россию в этом году намеревались приехать 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, Минтруд это опроверг.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
мигранты Афганистан Россия трудовые мигранты
