Москва и Кабул обсудили привлечение трудовых мигрантов из Афганистана
Москва и Кабул проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов, об этом заявил ТАСС посол исламского эмирата Афганистан в России Гуль Хасан.
«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — сказал Хасан.
По словам дипломата, Афганистан — страна с молодым населением, и «правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе».
В 2025 году дипломат рассказал, что Кабул обсуждает с властями России вопрос привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работе в сельском хозяйстве. Хасан тогда отметил, что конкретных договоренностей пока нет, однако выразил надежду, что рабочие из Афганистана будут работать не только в сельском хозяйстве.
В декабре 2024 года в правительстве оценивали нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. В основном речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. Минтруд предлагал повысить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году в 1,5 раза, до 234,9 тыс. человек.
В ноябре 2025 года Москва и Нью-Дели договорились об увеличении числа индийских работников в России и защите их прав, сообщила The Economic Times. В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что всего в Россию в этом году намеревались приехать 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, Минтруд это опроверг.
