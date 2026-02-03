В Китае запретили скрытые ручки для открывания дверей в автомобилях

Фото: Cfoto / Reuters

Власти Китая запретили выпускать электромобили со скрытыми ручками, предназначенными для открывания дверей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новые правила безопасности, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Теперь автомобилям, продаваемым в стране, нужно будет иметь механические системы открывания дверей. Новые правила фактически запрещают скрытые дверные ручки, а также те, которые управляются электроникой. Обновленными ручками должны быть оборудованы все двери автомобиля за исключением двери багажника. Также двери должны иметь возможность открываться изнутри. Постановление Минпрома Китая вступит в силу 1 января 2027 года. Изменить дизайн автомобилей со скрытыми ручками производителям разрешили до января 2029 года.

Меры безопасности последовали после того, как в Китае загорелись два автомобиля компании Xiaomi. Предполагается, что отказ электросистемы помешал дверям открыться, из-за чего пассажиры в машинах погибли. Несмотря на то что новые правила будут касаться только автомобилей, произведенных для китайского рынка, запрет скрытых ручек может коснуться и других стран.

«Пекин может использовать свой огромный внутренний рынок, чтобы закрепить стандарты безопасности, которым должны следовать как китайские, так и иностранные автопроизводители внутри страны», — рассказал основатель консалтинговой компании Automobility Билл Руссо. Такое решение министерства может обойтись производителям в более чем 100 млн юаней ($14,4 млн) за одну модель.

В октябре 2025 года акции Xiaomi на Гонконгской бирже упали на 8,75% из-за аварии со смертельным исходом. Полиция после расследования инцидента заявила, что водитель автомобиля Xiaomi был за рулем в нетрезвом виде. Он врезался в другую машину и выехал на разделительную полосу. После этого автомобиль загорелся, а водитель не смог из него выбраться. В Xiaomi ситуацию не комментировали.

Предыдущая авария с участием такого же автомобиля в Китае произошла несколько месяцев назад, в апреле. Это также вызвало обвал акций компании, а также вопросы к системам интеллектуального вождения и безопасности дверных ручек.