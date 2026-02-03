В Воронежской области мужчину оштрафовали из-за песни Верки Сердючки
Нововоронежский городской суд Воронежской области оштрафовал на 50 тыс. руб. жителя города из-за песни «Гулянка» Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Мужчину признали виновным по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщает пресс-служба суда.
В ходе слушаний установлено, что песню мужчина включил в конце января в автомобиле у жилого дома.
Основанием для привлечения к ответственности стала строчка «Ще не вмерла Украина». Ее суд расценил как поддержку Вооруженных сил Украины, которые, как говорится в сообщении, противостоят вооруженным силам России.
Это не первый случай, когда поводом для составления протокола стала песня «Гулянка». В ноябре 2025 года жителя Воронежской области оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.
Мужчину привлекли к ответственности из-за того, что он публично включил «Гулянку» в своем автомобиле.
