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Мэр Краснодара поручил проверить клубы из-за песни Сердючки в караоке

Мэр Краснодара Наумов поручил проверить караоке-клубы после песни Верки Сердючки
Евгений Наумов
Евгений Наумов (Фото: emnaumov / Telegram)

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами города после того, как в одном из них прозвучала песня Верки Сердючки «Гулянка», где есть строчка со словами «ще не вмерла Україна» из гимна страны. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что в караоке-клубе «Ля Мажор» гости пели песню Верки Сердючки. Сотрудники заведения не смогли объяснить попадание песни в трек-лист клуба, после чего отказались от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю РБК подтвердили информацию о проверке караоке-клуба, в котором была сыграна эта композиция.

В заведении уточнили, что в репертуаре клуба нет песен на украинском языке в связи с позицией руководства. «Мы принципиально в клубе не даем гостям петь песни на украинском языке. С песней «Гулянка» Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена», — сказала управляющая клуба.

В апреле прошлого года «Известия» сообщали, что Россия запретила въезд в страну 31 украинскому артисту и музыканту. В этом списке оказались Светлана Лобода, Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко), Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских.

Теги
Верка Сердючка новости песня караоке Краснодар
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