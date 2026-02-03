После авиакатастрофы в Орске эксплуатацию самолетов Diamond приостановили
После авиакатастрофы в Орске эксплуатацию учебных самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации было решено временно приостановить для внепланового технического аудита парка этих судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там также рассказали, что на месте трагедии были обнаружены бортовые средства объективного контроля, включающие в том числе «черные ящики» и магнитофоны.
Учебный четырехместный самолет Diamond Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации разбился в Орске накануне. На борту находились инструктор и двое курсантов. Все они погибли. Росавиация заверила, что родственникам каждой из жертв выплатят 1 млн руб.
СК и транспортная прокуратура ранее начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
