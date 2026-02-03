После авиакатастрофы в Орске эксплуатацию самолетов Diamond приостановили

Фото: Росавиация

После авиакатастрофы в Орске эксплуатацию учебных самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации было решено временно приостановить для внепланового технического аудита парка этих судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там также рассказали, что на месте трагедии были обнаружены бортовые средства объективного контроля, включающие в том числе «черные ящики» и магнитофоны.

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области Фото: ArtemVorobievOrsk / Telegram

