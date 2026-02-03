Двух хирургов клиники в Москве отправят под суд из-за смерти пациента

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Двух хирургов московской клиники IQ Plastique Илью Елагина и Тамерлана Кадзаева обвинили в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей (ч. 2, ст. 109 УК). По их вине скончался пациент клиники, сообщает московская прокуратура.

Пациент обратился в клинику для снижения веса. Там он заключил договор на сумму более 300 тыс. руб. В феврале 2024 года один из хирургов неправильно заполнил эпикриз, а второй хирург, проводивший операцию, не обосновал ее необходимость и проигнорировал медицинские показания. Операция прошла 16 февраля 2024 года. Мужчину выписали.

Спустя четыре дня, 20 февраля, пациент пожаловался на плохое самочувствие. Его оставили под амбулаторным наблюдением, из-за чего врачи не сразу обнаружили, что пациент нуждается в срочном медицинском вмешательстве. Помощь ему оказали с задержкой, из-за чего мужчину перевели в реанимацию другой больницы. Несмотря на лечение 27 февраля 2024 года он скончался. Уголовное дело направили в Савеловский районный суд. Хирургам грозит до трех лет лишения свободы.