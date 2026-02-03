 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Задержание напавшего на школу в Уфе подростка. Видео

Задержание напавшего на школу в Уфе подростка попало на видео

Задержание напавшего на школу в Уфе подростка. Видео
Video

В Уфе ученик девятого класса пришел в школу № 16 с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников. После этого он взорвал петарду.

Школьника задержали. На кадрах видно, как силовики выводят задержанного.

В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

