Задержание напавшего на школу в Уфе подростка. Видео
В Уфе ученик девятого класса пришел в школу № 16 с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников. После этого он взорвал петарду.
Школьника задержали. На кадрах видно, как силовики выводят задержанного.
