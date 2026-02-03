 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Задержание иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья

Видео задержания иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья

Задержание иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья
Video

ФСБ задержала в Москве 29-летнего иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей ведомства.

По версии следствия, мужчину завербовали через Telegram от имени запрещенной в России украинской террористической организации — он приехал в Россию для диверсии, а затем планировал выехать на Украину и воевать против российских военных.

При задержании у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия с пятью килограммами тротила и телефон с перепиской куратора о подготовке атаки. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки, до 12 лет тюрьмы) и ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии группой лиц, до 20 лет лишения свободы).

ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Теги
ФСБ видео теракт задержание Московская область
Материалы по теме
ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья
Политика
ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Крыму
Политика
Силовики предотвратили теракт в здании УФСБ в Крыму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Переподготовка по пожарной профилактике 2026: как выбрать курс Компании, 11:30
В «АГР» опровергли данные о возобновлении сборки машин на экс-заводе GM Авто, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В переписках Эпштейна раскрыты контакты с биткоин-разработчиками. Кто они Крипто, 11:23
В Москве школьник принес на урок игрушечный пистолет и целился в учащихся Общество, 11:22
Обстановка у школы в Уфе, на которую напал подросток. Видео Общество, 11:20
Сокуров после передачи «Ленфильма» Петербургу напомнил о дороговизне кино
РАДИО
 Общество, 11:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в январе Недвижимость, 11:13
Россия ответила на просьбу Украины об исключении из Совета МАГАТЭ Политика, 11:08
Мэр Уфы прибыл в гимназию, в которой девятиклассник устроил стрельбу Общество, 11:04
Нападение подростка на школу в Уфе. Эфир телеканала РБК Общество, 11:01
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы Общество, 10:56
Пасынок главкома ВСУ рассказал о планах переезда в Россию Политика, 10:56
NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран Политика, 10:55