Задержание иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте Подмосковья

ФСБ задержала в Москве 29-летнего иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей ведомства.

По версии следствия, мужчину завербовали через Telegram от имени запрещенной в России украинской террористической организации — он приехал в Россию для диверсии, а затем планировал выехать на Украину и воевать против российских военных.

При задержании у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия с пятью килограммами тротила и телефон с перепиской куратора о подготовке атаки. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки, до 12 лет тюрьмы) и ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии группой лиц, до 20 лет лишения свободы).